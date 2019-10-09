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У МОЗ планують відмовитися від застарілих медичних довідок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України планує відмовитися від застарілих медичних довідок та медичних документів, що несуть в собі корупційну складову. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У МОЗ планують відмовитися від застарілих медичних довідок

“Медична документація має відповідати стандартам країн Європейського Союзу. Ми маємо відмовитись від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров’я”, – заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

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У відомстві також додали, що з 9 по 15 жовтня команда Міністерства збиратиме пропозиції професійної медичної спільноти і громадян, щодо дерегуляції та скасування застарілої медичної документації.

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