В Минздраве планируют отказаться от устаревших медицинских справок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Минздрава.
"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
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В ведомстве также добавили, что с 9 по 15 октября команда Министерства будет собирать предложения профессионального медицинской сообщества и граждан, по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации.