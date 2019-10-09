В Минздраве планируют отказаться от устаревших медицинских справок

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

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В ведомстве также добавили, что с 9 по 15 октября команда Министерства будет собирать предложения профессионального медицинской сообщества и граждан, по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации.