Дубілет анонсував відміну трудових книжок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Україні у роботу запускають законопроект і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок. Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні ми запускаємо в роботу законопроект і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок", - написав Дубілет.
Міністр опублікував кілька ключових тез пропонованої реформи, серед яких:
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- Громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати, адже в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані.
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- Громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті. Цей документ вони можуть надати працедавцеві, якщо тому важливо перевірити стаж претендента з офіційних реєстрів. Щоб отримати цей документ, громадянинові треба буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП (електронним цифровим підписом).
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- Розгляд можливості додати туди і BankID. "Працедавці зможуть перевірити достовірність документу за допомогою QR- коду, який автоматично накладатиметься на ці документи", - додав міністр.
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- Якщо людина має трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр - самостійно або через працедавця. Тоді зберігати трудову книжку як носій інформації не буде необхідності.
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"Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про свій стаж в трудових книжках, забороняти ми це, звичайно, не можемо. Можна так само просити свого працедавця робити у ньому записи і ставити штампи. Але ні ви, ні працедавець це тепер не зобов'язані робити. Я сподіваюся, що ми зможемо ухвалити закони, відповідні постанови і запустити все технічно вже цього року", - зазначив міністр.
Над законопроектом працюватимуть Євген Капінус, Віталій Коблош, Дмитро Романович, Юлія Соколовська та Тимофій Милованов.
Нагадаємо, Дубілет хоче позбутися паперового документообміну між ВР та Кабміном до кінця року.