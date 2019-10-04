Дубілет хоче позбутися паперового документообміну між ВР та Кабміном до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. До кінця цього року планується перевести документообмін між Верховною Радою та Кабінетом міністрів в електронну форму через неефективність паперових документів. Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Планую до кінця цього року перевести документообмін між парламентом та Кабміном в електронну форму. Ви навіть не уявляєте, скільки тут ходить паперів через вулицю Грушевського", - написав він.
Також Дубілет зазначив, що вчора хтось намагався підробити депутатське звернення.
"Як раз вчора сталася цікава історія, яка ілюструє, що папір - це не лише неефективно, неекологічно тощо. Це ще й небезпечно. Отже, приходить до нас у Кабмін на ім’я прем’єра депутатське звернення. Тему не буду називати, але це й неважливо. Кабмінівська служба вже хотіла звичним рухом переслати його далі, але раптом звернула увагу, що у листі переплутані ім’я та по-батькові. Вирішили проявити ініціативу, набрали помічника цього депутата та порадили виправити помилку і надіслати ще один лист. І раптом помічник їм каже, що вони не надсилали жодних звернень! Хтось підробив його підпис та надіслав це звернення з надією, що прем’єр доручить профільному міністру розібратись", - додав він.
За його слів, цей намір буде обговорюватися з депутатами, але попередньо він бачить наступний план:
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- Усі без виключень депутатські запити та звернення мають надсилатися в електронній формі. "Скоріше за все з ЕЦП, але це ще окремо вивчимо", - зауважив міністр.
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- Можливо, варто ці звернення публікувати на сайті для більшої прозорості.
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- Треба налагодити правильний алгоритм всередині Кабміну для якісної обробки таких звернень. "Я ж тут новий, але за моїм спостереженням навколо будь-якого депутатського звернення відбувається дуже багато роботи з дуже низьким ККД", - зазначив Дубілет.
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"Ось такі плани. Але це ще квіточки. Ми тут почали займатись зверненнями громадян — ось де величезний потенціал для економії та ефективності", - зазначив він.
Додамо, Дубілет, який зазвичай публікував свої повідомлення у Facebook російською мовою, написав цю публікацію українською.
Нагадаємо, Дубілет розповів, що ІТ-рішення для зниження корупції на митниці обійшлося в одну гривню.