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Дубилет хочет избавиться от бумажного документообмена между ВР и Кабмином до конца года

Киев • УНН

 • 9344 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. До конца этого года планируется перевести документообмен между Верховной Радой и Кабинетом министров в электронную форму из-за неэффективности бумажных документов. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Дубилет хочет избавиться от бумажного документообмена между ВР и Кабмином до конца года

"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского", - написал он.

Также Дубилет отметил, что вчера кто-то пытался подделать депутатское обращение.

"Как раз вчера произошла интересная история, которая иллюстрирует, что бумага - это не только неэффективно, неэкологично и пр. Это еще и опасно. Итак, приходит к нам в Кабмин на имя премьера депутатское обращение. Тему не буду называть, но это и неважно. Кабминовская служба уже хотела привычным движением переслать его дальше, но вдруг обратила внимание, что в письме перепутаны имя и отчество. Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и направить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не присылали никаких обращений! Кто-то подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться", - добавил он.

По его словам, это намерение будет обсуждаться с депутатами, но предварительно он видит следующий план:

  • Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. "Скорее всего с ЭЦП, но это еще отдельно изучим", - отметил министр.
  • Возможно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности.
  • Надо наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений. "Я здесь новый, но по моим наблюдениям вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким КПД", - отметил Дубилет.

"Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы здесь начали заниматься обращениями граждан - вот где огромный потенциал для экономии и эффективности", - отметил он.

Добавим, Дубилет, который обычно публиковал свои сообщения в Facebook на русском языке, написал эту публикацию на украинском.

Напомним, Дубилет рассказал, что ІТ-решение для снижения коррупции на таможне обошлось в одну гривну.

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