Дубилет хочет избавиться от бумажного документообмена между ВР и Кабмином до конца года

КИЕВ. 4 октября. УНН. До конца этого года планируется перевести документообмен между Верховной Радой и Кабинетом министров в электронную форму из-за неэффективности бумажных документов. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook, передает УНН.