Дубілет: ІТ-рішення для зниження корупції на митниці обійшлося в одну гривню
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив ІТ-рішення для зменшення корупції на митниці, яке обійшлося державі в одну гривню. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми запускаємо систему, яка дозволить трохи знизити корупцію на митниці. ІТ-рішення обійшлося державі в 1 грн. Вчора ми проголосували його на Кабміні, і розраховуємо запустити протягом тижня", - написав Дубілет.
Він повідомив, що "держава взяла за 1 грн собі на баланс iDoc (документообіг, створений на базі iGov) і може запускати подібні проекти за пару тижнів і безкоштовно".
З його слів, буде досить просте рішення. "На базі iDoc ми створили єдиний бізнес-процес. Силовики зможуть подавати орієнтування лише в електронній формі, за заданою формою з узгодженням заданих людей в центральному офісі. І на стороні митниці такі запити будуть прийматися тільки з цього процесу", - пояснив міністр.
Нагадаємо, 2 жовтня уряд запустив пілот з цифровізації доручень на митні огляди.