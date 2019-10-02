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Уряд запустив пілот з цифровізації доручень на митні огляди

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Кабінет міністрів запустив пілотний проект з цифровізації доручень на митні огляди. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.

Уряд запустив пілот з цифровізації доручень на митні огляди

"Кабінет міністрів створив низку територіальних підрозділів Державної митної служби та запровадив пілотний проект для цифровізації направлення процесу доручень щодо проведення митних оглядів товарів, транспорту", - вказали в уряді.

Як зазначається, відтепер це буде робитись в електронному вигляді, що зменшить кількість безпідставних затримок в оглядах, зменшить корупційну складову та зайві витрати для бізнесу. Усе можна буде відстежити в режимі онлайн.

Уряд також ухвалив рішення, що відтепер держава бере на себе фінансування підготовки збірної команди України та її участі в міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених" у межах програми реабілітації та підтримки ветеранів.

Також уряд відклав до 1 січня 2020 року застосування штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на іноземній реєстрації.

Крім того, Кабмін схвалив постанову, за якою майно боржників буде продаватися через електронні аукціони "Прозоро.Продажі". Постанова дозволить збільшити ціну продажу майна боржників, включаючи майно неплатоспроможних банків, а також усунути зловживання, коли таке майно продавалося "своїм" за заниженою ціною, повідомили в уряді.

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