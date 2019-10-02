Правительство запустило пилот с цифровизации поручений на таможенные осмотры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Кабинет министров запустил пилотный проект по цифровизации поручений на таможенные осмотры. Об этом сообщили УНН в пресс служба правительства.
"Кабинет министров создал ряд территориальных подразделений Государственной таможенной службы и ввел пилотный проект для цифровизации направления процесса поручений о проведении таможенных досмотров товаров, транспорта", - указали в правительстве.
Как отмечается, отныне это будет делаться в электронном виде, что уменьшит количество необоснованных задержек в осмотрах, уменьшит коррупционную составляющую и лишние расходы для бизнеса. Все можно будет отследить в режиме онлайн.
Правительство также приняло решение, что отныне государство берет на себя финансирование подготовки сборной команды Украины и ее участия в международных соревнованиях "Игры Непокоренных" в рамках программы реабилитации и поддержки ветеранов.
Также правительство отложило до 1 января 2020 года применение штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации.
Кроме того, Кабмин принял постановление, по которому имущество должников будет продаваться через электронные аукционы "Прозоро.Продажи". Постановление позволит увеличить цену продажи имущества должников, включая имущество неплатежеспособных банков, а также устранить злоупотребления, когда такое имущество продавалось "своим" по заниженной цене, сообщили в правительстве.