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10:35 • 3960 перегляди

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Арештоване майно банкрутів відтепер буде продаватись через ProZorro

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Арештоване майно боржників у разі банкрутства відтепер буде продаватись через ProZorro.Продажі. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну, передає кореспондент УНН.

Арештоване майно банкрутів відтепер буде продаватись через ProZorro

"Ми прийняли рішення про продаж, про те, що те майно, яке зараз з процедур відновлення платоспроможності боржників, є така процедура – банкрутство називається... Ми прийняли рішення, що все це арештоване майно, якщо буде продаватися, то буде продаватись через інтернет-майданчик, до якого є довіра, цей інтернет-майданчик називається ProZorro. Це крута правильна ідея, щоб ті активи, які продавалися в рамках процедури банкрутства, продавались через прозорий, чесний інтернет-майданчик", - розповів Гончарук.

За його словами, наразі майно банкрутів продається через непрозорий механізм.

Нагадаємо, ухвалення змін до закону про публічні закупівлі дозволять економити до 9 млрд грн державних коштів на рік.

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