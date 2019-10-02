Арештоване майно банкрутів відтепер буде продаватись через ProZorro
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Арештоване майно боржників у разі банкрутства відтепер буде продаватись через ProZorro.Продажі. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну, передає кореспондент УНН.
"Ми прийняли рішення про продаж, про те, що те майно, яке зараз з процедур відновлення платоспроможності боржників, є така процедура – банкрутство називається... Ми прийняли рішення, що все це арештоване майно, якщо буде продаватися, то буде продаватись через інтернет-майданчик, до якого є довіра, цей інтернет-майданчик називається ProZorro. Це крута правильна ідея, щоб ті активи, які продавалися в рамках процедури банкрутства, продавались через прозорий, чесний інтернет-майданчик", - розповів Гончарук.
За його словами, наразі майно банкрутів продається через непрозорий механізм.
Нагадаємо, ухвалення змін до закону про публічні закупівлі дозволять економити до 9 млрд грн державних коштів на рік.