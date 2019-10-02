Арестованное имущество банкротов отныне будет продаваться через ProZorro
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Арестованное имущество должников в случае банкротства отныне будет продаваться через ProZorro.Продажи. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Мы приняли решение о продаже, о том, что то имущество, которое сейчас из процедур восстановления платежеспособности должников, такая процедура - банкротство называется... Мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если будет продаваться, то будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие, эта интернет-площадка называется ProZorro. Это крутая правильная идея, чтобы те активы, которые продавались в рамках процедуры банкротства, продавались через прозрачную, честную интернет-площадку", - рассказал Гончарук.
По его словам, сейчас имущество банкротов продается через непрозрачный механизм.
Напомним, принятие изменений в закон о публичных закупках позволит экономить до 9 млрд грн государственных средств в год.