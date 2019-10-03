Дубилет: ІТ-решение для снижения коррупции на таможне обошлось в одну гривну
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Кабинет министров принял ІТ-решение для уменьшения коррупции на таможне, которое обошлось государству в одну гривну. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы запускаем систему, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ІТ-решение обошлось государству в 1 грн.
Вчера мы проголосовали его на Кабмине, и рассчитываем запустить в течение недели", - написал Дубилет.
Он сообщил, что "государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно".
По его словам, это будет достаточно простое решение. "На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса", - пояснил министр.
Напомним, 2 октября правительство запустило пилот с цифровизации поручений на таможенные осмотры.