У МОЗ опублікували відеографіку поширення COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України опублікувало відеографіку поширення COVID-19 на території України, передає УНН з посиланням на “Коронавірус_інфо”.
Перший випадок COVID-19 було зафіксовано 3 березня у Чернівецькій області. Сьогодні хворі є в усіх регіонах України, а сумарна кількість людей з COVID-19 становить 8 125 осіб.
“Це число продовжує стрімко зростати здебільшого через ігнорування правил карантину. Тому залишайтеся вдома і змінюйте статистику на краще”, — вказано у повідомленні.
Додамо, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8 125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.