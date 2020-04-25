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У МОЗ опублікували відеографіку поширення COVID-19 в Україні

У МОЗ опублікували відеографіку поширення COVID-19 в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України опублікувало відеографіку поширення COVID-19 на території України, передає УНН з посиланням на “Коронавірус_інфо”.

Перший випадок COVID-19 було зафіксовано 3 березня у Чернівецькій області. Сьогодні хворі є в усіх регіонах України, а сумарна кількість людей з COVID-19 становить 8 125 осіб.

“Це число продовжує стрімко зростати здебільшого через ігнорування правил карантину. Тому залишайтеся вдома і змінюйте статистику на краще”, — вказано у повідомленні.

Додамо, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8 125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

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