У МОЗ очікують, що за 5 років показник виявлення онкології на ранніх стадіях зросте на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Виконання концепції загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2022 роки дозволить збільшити на 25 % кількість виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях. Про це йдеться у проекті в концепції, передає УНН.
Водночас очікується, що за 5 років вдасться знизити рівень захворюваності на злоякісні новоутворення деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози) на 15%.
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Також, згідно із проектом концепції, за 5 років планується удосконалити нормативно-правову базу надання медичної допомоги онкологічним хворим та процес реєстрації випадків ураження населення злоякісними новоутвореннями.
Нагадаємо, у МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини.