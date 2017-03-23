В Минздраве ожидают, что за 5 лет показатель выявления онкологии на ранних стадиях вырастет на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Выполнение концепции общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2022 годы позволит увеличить на 25% количество выявлений онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом говорится в проекте концепции, передает УНН.
В то же время ожидается, что за 5 лет удастся снизить уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями некоторых локализаций (рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы) на 15%.
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Также, согласно проекту концепции, за 5 лет планируется усовершенствовать нормативно-правовую базу оказания медицинской помощи онкологическим больным и процесс регистрации случаев поражения населения злокачественными новообразованиями.
Напомним, в Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности.