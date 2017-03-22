У МОЗ очікують, що за 5 років показник смертності від раку в Україні знизиться на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Виконання концепції загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2022 роки дасть змогу знизити на 20% показники смертності від злоякісних новоутворень та рівень смертності протягом першого року захворювання. Про це йдеться у проекті в концепції, передає УНН.
Водночас очікується, що за 5 років буде підвищена на 25% кількість виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях, а рівень одужання загалом зросте до 65-70%.
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Також, згідно із проектом концепції, за 5 років планується створити систему паліативної і симптоматичної допомоги онкологічним хворим у термінальних стадіях та поліпшити матеріально-технічну базу закладів, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.
Нагадаємо, у МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини.