В Минздраве ожидают, что за 5 лет показатель смертности от рака в Украине снизится на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Выполнение концепции общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2022 годы позволит снизить на 20% показатели смертности от злокачественных новообразований и уровень смертности в течение первого года заболевания. Об этом говорится в проекте в концепции, передает УНН.
В то же время ожидается, что за 5 лет будет повышена на 25% количество выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, а уровень выздоровления в целом возрастет до 65-70%.
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Также, согласно проекту концепции, за 5 лет планируется создать систему паллиативной и симптоматической помощи онкологическим больным в терминальных стадиях и улучшить материально-техническую базу учреждений, оказывающих медицинскую и социальную помощь онкологическим больным.
Напомним, в Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности .