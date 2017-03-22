В Минздраве ожидают, что за 5 лет показатель смертности от рака в Украине снизится на 20%

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Выполнение концепции общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2022 годы позволит снизить на 20% показатели смертности от злокачественных новообразований и уровень смертности в течение первого года заболевания. Об этом говорится в проекте в концепции, передает УНН.

В то же время ожидается, что за 5 лет будет повышена на 25% количество выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, а уровень выздоровления в целом возрастет до 65-70%.

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Также, согласно проекту концепции, за 5 лет планируется создать систему паллиативной и симптоматической помощи онкологическим больным в терминальных стадиях и улучшить материально-техническую базу учреждений, оказывающих медицинскую и социальную помощь онкологическим больным.

Напомним, в Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности .

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