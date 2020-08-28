У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом захворілих на COVID-19

“Найбільшу кількість випадків за останню добу в Україні зареєстровано у місті Київ — 251 випадок. Харківська область — 242 випадки, тернопільська область — 243 випадки, львівська область — 215, Одеська область — 214, Івано-Франківська область — 176, Чернівецька область — 155 випадків”, — сказав Степанов.

Додамо, загалом поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:



Вінницька обл — 3800 (+64 за добу)



Волинська обл — 5320 (+52)



Дніпропетровська обл — 2162 (+67)



Донецька обл — 1318 (+40)



Житомирська обл — 3063 (+65)



Закарпатська обл — 7302 (+77)



Запорізька обл — 1487 (+33)



Івано-Франківська обл — 8661 (+176)



Кіровоградська обл — 790 (+10)



м. Київ — 12719 (+251)



Київська обл — 5397 (+92)



Львівська обл — 13978 (+215)



Луганська обл — 274 (+10)



Миколаївська обл — 1077 (+37)



Одеська обл — 6751 (+214)



Полтавська обл — 705 (+10)



Рівненська обл — 8921 (+103)



Сумська обл — 1361 (+59)



Тернопільська обл — 5478 (+233)



Харківська обл — 8444 (+242)



Херсонська обл — 374 (+11)



Хмельницька обл — 2194 (+92)



Чернівецька обл — 9855 (+155)



Черкаська обл — 1390 (+72)



Чернігівська обл — 1676 (+58)



Нагадаємо, в Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.