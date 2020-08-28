У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом захворілих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстровано у місті Київ – 251 випадок. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Найбільшу кількість випадків за останню добу в Україні зареєстровано у місті Київ — 251 випадок. Харківська область — 242 випадки, тернопільська область — 243 випадки, львівська область — 215, Одеська область — 214, Івано-Франківська область — 176, Чернівецька область — 155 випадків”, — сказав Степанов.
Додамо, загалом поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:
-
- Вінницька обл — 3800 (+64 за добу)
-
- Волинська обл — 5320 (+52)
-
- Дніпропетровська обл — 2162 (+67)
-
- Донецька обл — 1318 (+40)
-
- Житомирська обл — 3063 (+65)
-
- Закарпатська обл — 7302 (+77)
-
- Запорізька обл — 1487 (+33)
-
- Івано-Франківська обл — 8661 (+176)
-
- Кіровоградська обл — 790 (+10)
-
- м. Київ — 12719 (+251)
-
- Київська обл — 5397 (+92)
-
- Львівська обл — 13978 (+215)
-
- Луганська обл — 274 (+10)
-
- Миколаївська обл — 1077 (+37)
-
- Одеська обл — 6751 (+214)
-
- Полтавська обл — 705 (+10)
-
- Рівненська обл — 8921 (+103)
-
- Сумська обл — 1361 (+59)
-
- Тернопільська обл — 5478 (+233)
-
- Харківська обл — 8444 (+242)
-
- Херсонська обл — 374 (+11)
-
- Хмельницька обл — 2194 (+92)
-
- Чернівецька обл — 9855 (+155)
-
- Черкаська обл — 1390 (+72)
-
- Чернігівська обл — 1676 (+58)
-
Нагадаємо, в Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.