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У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом захворілих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстровано у місті Київ – 251 випадок. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом захворілих на COVID-19

“Найбільшу кількість випадків за останню добу в Україні зареєстровано у місті Київ — 251 випадок. Харківська область — 242 випадки, тернопільська область — 243 випадки, львівська область — 215, Одеська область — 214, Івано-Франківська область — 176, Чернівецька область — 155 випадків”, — сказав Степанов.

Додамо, загалом поширення коронавірусу у регіонах виглядає так:

  • Вінницька обл — 3800 (+64 за добу)
  • Волинська обл — 5320 (+52)
  • Дніпропетровська обл — 2162 (+67)
  • Донецька обл — 1318 (+40)
  • Житомирська обл — 3063 (+65)
  • Закарпатська обл — 7302 (+77)
  • Запорізька обл — 1487 (+33)
  • Івано-Франківська обл — 8661 (+176)
  • Кіровоградська обл — 790 (+10)
  • м. Київ — 12719 (+251)
  • Київська обл — 5397 (+92)
  • Львівська обл — 13978 (+215)
  • Луганська обл — 274 (+10)
  • Миколаївська обл — 1077 (+37)
  • Одеська обл — 6751 (+214)
  • Полтавська обл — 705 (+10)
  • Рівненська обл — 8921 (+103)
  • Сумська обл — 1361 (+59)
  • Тернопільська обл — 5478 (+233)
  • Харківська обл — 8444 (+242)
  • Херсонська обл — 374 (+11)
  • Хмельницька обл — 2194 (+92)
  • Чернівецька обл — 9855 (+155)
  • Черкаська обл — 1390 (+72)
  • Чернігівська обл — 1676 (+58)

Нагадаємо, в Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.

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