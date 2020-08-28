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В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом заболевших COVID-19

Киев • УНН

 • 15623 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в городе Киев - 251 случай. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом заболевших COVID-19

"Наибольшее количество случаев за последние сутки в Украине зарегистрировано в городе Киев - 251 случай. Харьковская область - 242 случая, Тернопольская область - 243 случая, Львовская область - 215, Одесская область - 214, Ивано-Франковская область - 176, Черновицкая область - 155 случаев", - сказал Степанов.

Добавим, в целом распространение коронавируса в регионах выглядит так:

  • Винницкая обл - 3800 (+64 за сутки)
  • Волынская обл - 5320 (+52)
  • Днепропетровская обл - 2162 (+67)
  • Донецкая обл - 1318 (+40)
  • Житомирская обл - 3063 (+65)
  • Закарпатская обл - 7302 (+77)
  • Запорожская обл - 1487 (+33)
  • Ивано-Франковская обл - 8661 (+176)
  • Кировоградская обл - 790 (10)
  • г. Киев - 12719 (+251)
  • Киевская обл - 5397 (+92)
  • Львовская обл - 13978 (+215)
  • Луганская обл - 274 (10)
  • Николаевская обл - 1077 (+37)
  • Одесская обл - 6751 (+214)
  • Полтавская обл - 705 (10)
  • Ровенская обл - 8921 (+103)
  • Сумская обл - 1361 (+59)
  • Тернопольская обл - 5478 (+233)
  • Харьковская обл - 8444 (+242)
  • Херсонская обл - 374 (11)
  • Хмельницкая обл - 2194 (+92)
  • Черновицкая обл - 9855 (+155)
  • Черкасская обл - 1390 (+72)
  • Черниговская обл - 1676 (+58)

Напомним, в Украине на 8:50 28 августа зафиксировано уже более 114 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.

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