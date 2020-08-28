В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом заболевших COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в городе Киев - 251 случай. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Наибольшее количество случаев за последние сутки в Украине зарегистрировано в городе Киев - 251 случай. Харьковская область - 242 случая, Тернопольская область - 243 случая, Львовская область - 215, Одесская область - 214, Ивано-Франковская область - 176, Черновицкая область - 155 случаев", - сказал Степанов.
Добавим, в целом распространение коронавируса в регионах выглядит так:
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- Винницкая обл - 3800 (+64 за сутки)
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- Волынская обл - 5320 (+52)
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- Днепропетровская обл - 2162 (+67)
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- Донецкая обл - 1318 (+40)
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- Житомирская обл - 3063 (+65)
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- Закарпатская обл - 7302 (+77)
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- Запорожская обл - 1487 (+33)
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- Ивано-Франковская обл - 8661 (+176)
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- Кировоградская обл - 790 (10)
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- г. Киев - 12719 (+251)
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- Киевская обл - 5397 (+92)
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- Львовская обл - 13978 (+215)
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- Луганская обл - 274 (10)
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- Николаевская обл - 1077 (+37)
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- Одесская обл - 6751 (+214)
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- Полтавская обл - 705 (10)
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- Ровенская обл - 8921 (+103)
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- Сумская обл - 1361 (+59)
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- Тернопольская обл - 5478 (+233)
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- Харьковская обл - 8444 (+242)
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- Херсонская обл - 374 (11)
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- Хмельницкая обл - 2194 (+92)
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- Черновицкая обл - 9855 (+155)
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- Черкасская обл - 1390 (+72)
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- Черниговская обл - 1676 (+58)
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Напомним, в Украине на 8:50 28 августа зафиксировано уже более 114 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.