У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у місті Києві та на Львівщині. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано: у місті Києві – 244, у Львівській області – 186 (у тому числі місто Львів - 99), у Тернопільській області – 165 (Тернопіль – 42), у Чернівецькій області – 163 (Чернівці – 82) та в Івано-Франківській області – 161 (Івано-Франківськ - 53)", — зазначив Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 138068 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2174, одужало — 62606 осіб (+379 за добу), померло через наслідки хвороби — 2877 осіб (+31 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька обл — 4406 (+31);
▪️ Волинська обл — 5883 (+55);
▪️ Дніпропетровська обл — 2767 (+70);
▪️ Донецька обл — 1630 (+3);
▪️ Житомирська обл — 3746 (+68);
▪️ Закарпатська обл — 8091 (+42);
▪️ Запорізька обл — 1931 (+49);
▪️ Івано-Франківська обл — 10348 (+161);
▪️ Кіровоградська обл — 858 (+4);
▪️ м. Київ — 15276 (+244);
▪️ Київська обл — 6278 (+86);
▪️ Львівська обл — 15881 (+186);
▪️ Луганська обл — 434 (+3);
▪️ Миколаївська обл — 1665 (+84);
▪️ Одеська обл — 8525 (+145);
▪️ Полтавська обл — 973 (+28);
▪️ Рівненська обл — 9762 (+102);
▪️ Сумська обл — 1963 (+105);
▪️ Тернопільська обл — 7390 (+165);
▪️ Харківська обл — 10972 (+139);
▪️ Херсонська обл — 500 (+4);
▪️ Хмельницька обл — 3195 (+95);
▪️ Чернівецька обл — 11272 (+163);
▪️ Черкаська обл — 1950 (+56);
▪️ Чернігівська обл — 2372 (+86).
Нагадаємо, в Україні на 8:40 7 вересня зафіксовано вже понад 138 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 2,1 тисячі.