У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано: у місті Києві – 244, у Львівській області – 186 (у тому числі місто Львів - 99), у Тернопільській області – 165 (Тернопіль – 42), у Чернівецькій області – 163 (Чернівці – 82) та в Івано-Франківській області – 161 (Івано-Франківськ - 53)", — зазначив Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 138068 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2174, одужало — 62606 осіб (+379 за добу), померло через наслідки хвороби — 2877 осіб (+31 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька обл — 4406 (+31);

▪️ Волинська обл — 5883 (+55);

▪️ Дніпропетровська обл — 2767 (+70);

▪️ Донецька обл — 1630 (+3);

▪️ Житомирська обл — 3746 (+68);

▪️ Закарпатська обл — 8091 (+42);

▪️ Запорізька обл — 1931 (+49);

▪️ Івано-Франківська обл — 10348 (+161);

▪️ Кіровоградська обл — 858 (+4);

▪️ м. Київ — 15276 (+244);

▪️ Київська обл — 6278 (+86);

▪️ Львівська обл — 15881 (+186);

▪️ Луганська обл — 434 (+3);

▪️ Миколаївська обл — 1665 (+84);

▪️ Одеська обл — 8525 (+145);

▪️ Полтавська обл — 973 (+28);

▪️ Рівненська обл — 9762 (+102);

▪️ Сумська обл — 1963 (+105);

▪️ Тернопільська обл — 7390 (+165);

▪️ Харківська обл — 10972 (+139);

▪️ Херсонська обл — 500 (+4);

▪️ Хмельницька обл — 3195 (+95);

▪️ Чернівецька обл — 11272 (+163);

▪️ Черкаська обл — 1950 (+56);

▪️ Чернігівська обл — 2372 (+86).

Нагадаємо, в Україні на 8:40 7 вересня зафіксовано вже понад 138 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 2,1 тисячі.