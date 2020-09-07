В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Львовской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Киеве - 244, во Львовской области - 186 (в том числе город Львов - 99), в Тернопольской области - 165 (Тернополь - 42), в Черновицкой области - 163 (Черновцы - 82) и в Ивано-Франковской области - 161 (Ивано-Франковск - 53)", - отметил Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 138068 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2174, выздоровели - 62606 человек (+379 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2877 человек (+31 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 4406 (+31);
▪️ Волынская обл - 5883 (+55);
▪️ Днепропетровская обл - 2767 (+70);
▪️ Донецкая обл - 1630 (+3);
▪️ Житомирская обл - 3746 (+68);
▪️ Закарпатская обл - 8091 (+42);
▪️ Запорожская обл - 1931 (+49);
▪️ Ивано-Франковская обл - 10348 (+161);
▪️ Кировоградская обл - 858 (+4);
▪️ г. Киев - 15276 (+244);
▪️ Киевская обл - 6278 (+86);
▪️ Львовская обл - 15881 (+186);
▪️ Луганская обл - 434 (+3);
▪️ Николаевская обл - 1665 (+84);
▪️ Одесская обл - 8525 (+145);
▪️ Полтавская обл - 973 (+28);
▪️ Ровенская обл - 9762 (+102);
▪️ Сумская обл - 1963 (+105);
▪️ Тернопольская обл - 7390 (+165);
▪️ Харьковская обл - 10972 (+139);
▪️ Херсонская обл - 500 (+4);
▪️ Хмельницкая обл - 3195 (+95);
▪️ Черновицкая обл - 11272 (+163);
▪️ Черкасская обл - 1950 (+56);
▪️ Черниговская обл - 2372 (+86).
Напомним, в Украине на 8:40 7 сентября зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи.