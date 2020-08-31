У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у Києві та на Одещині. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано: у місті Київ – 277 випадків, в Одеській області – 189, у Харківській області - 187, в Івано-Франківській області – 165, у Чернівецькій області – 158, у Львівській області – 154 та у Тернопільській області – 149", - зазначив він.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 121215 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2141, загалом одужало — 57114 осіб (+380 за добу), померло через наслідки хвороби — 2557 осіб (+30 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька обл — 3993 (+45);
▪️ Волинська обл — 5471 (+54);
▪️ Дніпропетровська обл — 2349 (+43);
▪️ Донецька обл — 1418 (+2);
▪️ Житомирська обл — 3302 (+89);
▪️ Закарпатська обл — 7516 (+60);
▪️ Запорізька обл — 1596 (+38);
▪️ Івано-Франківська обл — 9179 (+165);
▪️ Кіровоградська обл — 814 (+4);
▪️ м. Київ — 13370 (+277);
▪️ Київська обл — 5669 (+89);
▪️ Львівська обл — 14510 (+154);
▪️ Луганська обл — 315 (+3);
▪️ Миколаївська обл — 1252 (+83);
▪️ Одеська обл — 7283 (+189);
▪️ Полтавська обл — 789 (+19);
▪️ Рівненська обл — 9182 (+84);
▪️ Сумська обл — 1470 (+14);
▪️ Тернопільська обл — 6014 (+149);
▪️ Харківська обл — 9076 (+187);
▪️ Херсонська обл — 396 (+4);
▪️ Хмельницька обл — 2481 (+79);
▪️ Чернівецька обл — 10303 (+158);
▪️ Черкаська обл — 1573 (+35);
▪️ Чернігівська обл — 1894 (+117).
Нагадаємо, в Україні за минулу добу захворіла 2141 людина, одужало 380 пацієнтів та зафіксовано 30 летальних випадків.