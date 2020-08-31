В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве и Одесской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в городе Киеве - 277 случаев, в Одесской области - 189, в Харьковской области - 187, в Ивано-Франковской области - 165, в Черновицкой области - 158, во Львовской области - 154 и в Тернопольской области - 149", - отметил он.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 121215 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2141, в общем выздоровели - 57114 человек (+380 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2557 человек (+30 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 3993 (45);
▪️ Волынская обл - 5471 (+54);
▪️ Днепропетровская обл - 2349 (+43);
▪️ Донецкая обл - 1418 (+2);
▪️ Житомирская обл - 3302 (+89);
▪️ Закарпатская обл - 7516 (60);
▪️ Запорожская обл - 1596 (+38);
▪️ Ивано-Франковская обл - 9179 (+165);
▪️ Кировоградская обл - 814 (+4);
▪️ г. Киев - 13370 (+277);
▪️ Киевская обл - 5669 (+89);
▪️ Львовская обл - 14510 (+154);
▪️ Луганская обл - 315 (+3);
▪️ Николаевская обл - 1252 (+83);
▪️ Одесская обл - 7283 (+189);
▪️ Полтавская обл - 789 (+19);
▪️ Ровенская обл - 9182 (+84);
▪️ Сумская обл - 1470 (+14);
▪️ Тернопольская обл - 6014 (+149);
▪️ Харьковская обл - 9076 (+187);
▪️ Херсонская обл - 396 (+4);
▪️ Хмельницкая обл - 2481 (+79);
▪️ Черновицкая обл - 10303 (+158);
▪️ Черкасская обл - 1573 (+35);
▪️ Черниговская обл - 1894 (+117).
Напомним, в Украине за минувшие сутки заболел 2141 человек, выписаны 380 пациентов и зафиксировано 30 летальных случаев.