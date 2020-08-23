У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити в розрізі регіонів то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ – 307 випадків. Ми не фіксували великих спалахів у місті. Є сімейні спалахи, особливо людей, які повернулись із відпустки. Чернівецька область – 213 випадків, Івано-Франківська область – 174 випадки, Харківська область - 169, Львівська область – 146, і Одеська область – 121 випадок", - сказав міністр.

З його слів, МОЗ фіксує зростання кількості захворівших у переважній більшості регіонів України.

Нагадаємо, у МОЗ є завдання до 15 вересня вийти на рівень 30 тисяч проведених ПЛР-тестів на добу.