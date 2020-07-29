У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській області, а також місті Києві та Івано-Франківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області - 149, у місті Києві - 132, а також в Івано-Франківській області - 118 та Харківській області - 78", - сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні виявлено 67597 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1022, одужало - 37394 осіб (+650 за добу), померло від наслідків хвороби - 1650 осіб (+21 за добу), підозри на хворобу отримала - 119431 особа (+1429 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2660 (+33);
▪️ Волинська область — 3694 (+46);
▪️ Дніпропетровська область — 1364 (+30);
▪️ Донецька область — 861 (+9);
▪️ Житомирська область — 1764 (+20);
▪️ Закарпатська область — 5008 (+68);
▪️ Запорізька область — 767 (+14);
▪️ Івано-Франківська область — 4342 (+118);
▪️ Кіровоградська область — 697 (0);
▪️ м. Київ — 7932 (+132);
▪️ Київська область — 3629 (+39);
▪️ Львівська область — 9248 (+149);
▪️ Луганська область — 122 (+1);
▪️ Миколаївська область — 563 (+1);
▪️ Одеська область — 3104 (+73);
▪️ Полтавська область — 414 (+13);
▪️ Рівненська область — 5837 (+53);
▪️ Сумська область — 467 (+13);
▪️ Тернопільська область — 2852 (+30);
▪️ Харківська область — 3556 (+78);
▪️ Херсонська область — 224 (+3);
▪️ Хмельницька область — 1086 (+17);
▪️ Чернівецька область — 5751 (+59);
▪️ Черкаська область — 910 (+4);
▪️ Чернігівська область — 745 (+19).
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 1022.