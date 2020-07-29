В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 149, в городе Киеве - 132, а также в Ивано-Франковской области - 118 и Харьковской области - 78" - сказал Максим Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 67597 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 1022, выздоровели - 37394 человек (650 за сутки), умерло от последствий болезни - 1650 человек (+ 21 за сутки), подозрение на болезнь получил - 119 431 человек (+1429 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2660 (+33);
▪️ Волынская область - 3694 (+46);
▪️ Днепропетровская область - 1364 (+30);
▪️ Донецкая область - 861 (+9);
▪️ Житомирская область - 1764 (+20);
▪️ Закарпатская область - 5008 (+68);
▪️ Запорожская область - 767 (+14);
▪️ Ивано-Франковская область - 4342 (+118);
▪️ Кировоградская область - 697 (0);
▪️ г. Киев - 7932 (+132);
▪️ Киевская область - 3629 (+39);
▪️ Львовская область - 9248 (+149);
▪️ Луганская область - 122 (+1);
▪️ Николаевская область - 563 (+1);
▪️ Одесская область - 3104 (+73);
▪️ Полтавская область - 414 (+13);
▪️ Ровенская область - 5837 (+53);
▪️ Сумская область - 467 (+13);
▪️ Тернопольская область - 2852 (+30);
▪️ Харьковская область - 3556 (+78);
▪️ Херсонская область - 224 (+3);
▪️ Хмельницкая область - 1086 (+17);
▪️ Черновицкая область - 5751 (+59);
▪️ Черкасская область - 910 (+4);
▪️ Черниговская область - 745 (19).
Напомним, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1022.