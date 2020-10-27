У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували у Харківській області та у Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За попередню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована у Харківській області – 556, у місті Києві – 525, у Львівській області – 478, в Одеській області – 461 та у Чернівецькій області – 389", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо", всього в Україні зареєстровано 355601 випадок коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 6677, одужало від хвороби — 145336 осіб (+2799 за добу), померло через наслідки COVID-19 — 6590 осіб (+126 за добу). Загалом проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР.

Загалом випадки виявлено:

  • Вінницька область — 9 506 випадків;
  • Волинська область — 12 635 випадків;
  • Дніпропетровська область — 13 418 випадків;
  • Донецька область — 8 819 випадків;
  • Житомирська область — 12 878 випадків;
  • Закарпатська область — 13 345 випадків;
  • Запорізька область — 8 463 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 915 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 157 випадків;
  • м. Київ — 34 887 випадків;
  • Київська область — 15 156 випадків;
  • Львівська область — 28 086 випадків;
  • Луганська область — 3 321 випадок;
  • Миколаївська область — 7 194 випадки;
  • Одеська область — 22 640 випадків;
  • Полтавська область — 8 350 випадків;
  • Рівненська область — 18 003 випадки;
  • Сумська область — 10 810 випадків;
  • Тернопільська область — 19 522 випадки;
  • Харківська область — 33 806 випадків;
  • Херсонська область — 3 344 випадки;
  • Хмельницька область — 13 845 випадків;
  • Чернівецька область — 20 117 випадків;
  • Черкаська область — 8 301 випадок;
  • Чернігівська область — 8 083 випадки.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 27 жовтня зафіксовано вже 355 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6,6 тисяч.

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