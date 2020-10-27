В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Харьковской области и в Киеве. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За предыдущие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано в Харьковской области - 556, в городе Киеве - 525, во Львовской области - 478, в Одесской области - 461 и в Черновицкой области - 389", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус_инфо", всего в Украине зарегистрировано 355 601 случай коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 6677, выздоровели от болезни - 145336 человек (+2799 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 6590 человек (+126 за сутки). Всего проведено 3087288 тестирований методом ПЦР.
В общем случаи выявлено:
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- Винницкая область - 9506 случаев;
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- Волынская область - 12 635 случаев;
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- Днепропетровская область - 13 418 случаев;
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- Донецкая область - 8819 случаев;
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- Житомирская область - 12 878 случаев;
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- Закарпатская область - 13 345 случаев;
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- Запорожская область - 8463 случая;
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- Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;
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- Кировоградская область - 2157 случаев;
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- г. Киев - 34887 случаев;
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- Киевская область - 15 156 случаев;
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- Львовская область - 28 086 случаев;
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- Луганская область - 3321 случай;
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- Николаевская область - 7194 случая;
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- Одесская область - 22 640 случаев;
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- Полтавская область - 8350 случаев;
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- Ровенская область - 18 003 случая;
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- Сумская область - 10 810 случаев;
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- Тернопольская область - 19 522 случая;
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- Харьковская область - 33 806 случаев;
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- Херсонская область - 3344 случая;
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- Хмельницкая область - 13 845 случаев;
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- Черновицкая область - 20 117 случаев;
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- Черкасская область - 8301 случай;
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- Черниговская область - 8083 случая.
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Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8:45 27 октября зафиксировано уже 355 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6,6 тысяч.