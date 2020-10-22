У МОЗ хочуть створити в Україні інститут вакцин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість створення окремого інституту вакцин в Україні. Про це сказав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.

“Ви мабуть знаєте, що у нас не те що 3-го рівня (біозахисту — ред.) на сьогодні немає, у нас останні 5-6 років цьому питанню взагалі ніхто не приділяв увагу”, — сказав Степанов.

З його слів, наприклад, на початок епідемії в країні була одна станція з автоматичного виділення РНК.

“Зараз, звичайно, ситуація набагато покращилась, але ми говоримо про те, що наша думка, яка 100% буде реалізована, що ми повинні мати лабораторії BCl2 в кожній області — це 2-й рівень, що ми обов’язково повинні мати BCl3 і BCl3+. Для цього ми повинні їх створити. Зараз ми розглядаємо такий проект в нашому інституті Громашевського, або створення окремого інституту вакцин”, — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.

Як повідомляв УНН, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.

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