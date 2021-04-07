У МОЗ доручили провести перевірку щодо можливого нецільового використання вакцин у Феофанії

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав доручення здійснити перевірку на рахунок можливого нецільового використання вакцини від COVID-19 у клінічній лікарні "Феофанія". Про це він розповів в коментарі журналісту УНН.

Цитата

“Як головний державний санітарний лікар України, вже дав доручення здійснити перевірку на рахунок можливого нецільового використання вакцини у клінічній лікарні „Феофанія“. Ініціював також залучення до перевірки регіонального координатора Києва. Комісією буде перевірено інформацію щодо фактичного працевлаштування осіб, які отримали вакцинацію проти COVID-19 згідно зі списками Клінічної лікарні „Феофанія“ у цьому закладі”, — повідомив Ляшко.

Додамо, що у ЗМІ повідомлялося, що у “Феофанії” вакцинували від COVID-19 людей за попереднім записом нібито залишками вакцини. Охочі могли зробити щеплення звернувшись до лікарні телефоном і ставши в чергу на вакцинацію. Їм призначали час і дату щеплення. Однак частина людей вакцинувалася дозами, які були призначені для медиків закладу, а не залишками. За документами ці люди фіксувалися як працівники лікарні.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров’я розраховують робити від 5 до 7 млн щеплень від COVID-19 на місяць.

Степанов заявляв, що в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.

За даними Bloomberg, Україні знадобиться 10 років, аби щепити 75% населення.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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