В Минздраве поручили провести проверку возможного нецелевого использования вакцин в Феофании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал поручение провести проверку на счет возможного нецелевого использования вакцины от COVID-19 в клинической больнице "Феофания". Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.
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"Как главный государственный санитарный врач Украины, уже дал поручение провести проверку на счет возможного нецелевого использования вакцины в клинической больнице "Феофания". Инициировал также привлечение к проверке регионального координатора Киева. Комиссией будет проверена информация о фактическом трудоустройстве лиц, получивших вакцинацию против COVID-19 согласно спискам Клинической больницы "Феофания" в этом заведении", - сообщил Ляшко.
Добавим, что в СМИ сообщалось, что в "Феофании" вакцинировали от COVID-19 людей по предварительной записи якобы остатками вакцины. Желающие могли сделать прививку, обратившись в больницу по телефону и став в очередь на вакцинацию. Им назначали время и дату прививки. Однако часть людей вакцинировали дозами, которые были предназначены для медиков заведения, а не остатками. По документам эти люди фиксировались как работники больницы.
Дополнение
В Министерстве здравоохранения рассчитывают делать от 5 до 7 млн прививок от COVID-19 в месяц.
Степанов заявлял, что в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.
По данным Bloomberg, Украине понадобится 10 лет, чтобы прививать 75% населения.
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield).