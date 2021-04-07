В Минздраве поручили провести проверку возможного нецелевого использования вакцин в Феофании

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46675 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65051 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108333 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144013 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195233 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193247 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279336 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327191 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157850 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143146 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106753 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 26222 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 25735 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 19443 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 30939 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327191 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280583 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435823 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401737 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106753 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186340 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214506 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194422 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279336 просмотра
Актуальное
В Минздраве поручили провести проверку возможного нецелевого использования вакцин в Феофании

В Минздраве поручили провести проверку возможного нецелевого использования вакцин в Феофании

Киев  •  УНН

 • 16951 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал поручение провести проверку на счет возможного нецелевого использования вакцины от COVID-19 в клинической больнице "Феофания". Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.

Цитата

"Как главный государственный санитарный врач Украины, уже дал поручение провести проверку на счет возможного нецелевого использования вакцины в клинической больнице "Феофания". Инициировал также привлечение к проверке регионального координатора Киева. Комиссией будет проверена информация о фактическом трудоустройстве лиц, получивших вакцинацию против COVID-19 согласно спискам Клинической больницы "Феофания" в этом заведении", - сообщил Ляшко.

Добавим, что в СМИ сообщалось, что в "Феофании" вакцинировали от COVID-19 людей по предварительной записи якобы остатками вакцины. Желающие могли сделать прививку, обратившись в больницу по телефону и став в очередь на вакцинацию. Им назначали время и дату прививки. Однако часть людей вакцинировали дозами, которые были предназначены для медиков заведения, а не остатками. По документам эти люди фиксировались как работники больницы.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения рассчитывают делать от 5 до 7 млн прививок от COVID-19 в месяц.

Степанов заявлял, что в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

По данным Bloomberg, Украине понадобится 10 лет, чтобы прививать 75% населения.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы