У Мосулі на ринку прогриміли вибухи, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Щонайменше дві людини загинули, і багато отримали поранення в східному Мосулі на півночі Іраку в результаті кількох вибухів на жвавому ринку Набі Юнус, передає УНН з посиланням на ВВС.
Очевидці стверджують, що ринок був обстріляний з мінометів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 100 цивільних загинули через вибух в Мосулі - ЗМІ
Після вибухів на ринку почалася пожежа.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад.
Нагадаємо, 23 березня у "пастці" в західному Мосулі в Іраку опинилися 400 тис. осіб.