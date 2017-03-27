В Мосуле на рынке прогремели взрывы, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По меньшей мере два человека погибли, и многие получили ранения в восточном Мосуле на севере Ирака в результате нескольких взрывов на оживленном рынке Наби Юнус, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Очевидцы утверждают, что рынок был обстрелян из минометов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 100 гражданских погибли в результате взрыва в Мосуле - СМИ
После взрывов на рынке начался пожар.
Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.
Напомним, 23 марта в "ловушке" в западном Мосуле в Ираке оказались 400 тыс. человек.