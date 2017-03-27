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В Мосуле на рынке прогремели взрывы, есть погибшие

В Мосуле на рынке прогремели взрывы, есть погибшие

Киев • УНН

 • 9150 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. По меньшей мере два человека погибли, и многие получили ранения в восточном Мосуле на севере Ирака в результате нескольких взрывов на оживленном рынке Наби Юнус, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Очевидцы утверждают, что рынок был обстрелян из минометов.

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После взрывов на рынке начался пожар.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Напомним, 23 марта в "ловушке" в западном Мосуле в Ираке оказались 400 тыс. человек.

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