В Мосуле на рынке прогремели взрывы, есть погибшие

Очевидцы утверждают, что рынок был обстрелян из минометов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 100 гражданских погибли в результате взрыва в Мосуле - СМИ

После взрывов на рынке начался пожар.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Напомним, 23 марта в "ловушке" в западном Мосуле в Ираке оказались 400 тыс. человек.