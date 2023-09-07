У москві знову палає: пожежа охопила Федеральну митну службу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 веренся. УНН. У москві вогонь спалахнув у Федеральній митній службі, пишуть росЗМІ, передає УНН.
Цитата
"У москві горить будівля Федеральної митної служби", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Причину виникнення пожежі на разі не було оприлюднено. Також не надається інформація щодо постраждалих та заблих, а також міська влада інцидент не коментує.
Доповнення
У москві сьогодні виникла пожежа на заводі "Салот", де виробляють корабельні радари. Загорілось на складі мікро-електроніки.