У москві знову палає: пожежа охопила Федеральну митну службу

Цитата

"У москві горить будівля Федеральної митної служби", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Причину виникнення пожежі на разі не було оприлюднено. Також не надається інформація щодо постраждалих та заблих, а також міська влада інцидент не коментує.

Доповнення

У москві сьогодні виникла пожежа на заводі "Салот", де виробляють корабельні радари. Загорілось на складі мікро-електроніки.