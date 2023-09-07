В москве снова пылает: пожар охватил Федеральную таможенную службу

Цитата

"В москве горит здание Федеральной таможенной службы", - говорится в сообщении.

Детали

Причина возникновения пожара на данный момент не была обнародована. Также не предоставляется информация о пострадавших и погибших, а также городские власти инцидент не комментируют.

Дополнение

В москве сегодня возник пожар на заводе "Салот", где производят корабельные радары. Загорелось на складе микро-электроники.