У москві жінка звинуватила у "дискредитації" армії чоловіка, який просив милостиню у військовій формі

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Відомо, що чоловік у військовій формі і без ноги підійшов до жінки на зупинці метро і попросив у неї милостині. Жінка відмовила йому та потім звернулася до поліції.

Жителька москви вважає, що чоловік не може бути учасником війни в Україні, оскільки росія допомагає тим, хто повернувся з війни. Вона зазначила, що чоловік – шахрай, який намагається нажитися на людях, які співчувають жертвам війни. Також такі дії чоловіка, на її думку, можуть дискредитувати російську армію.

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