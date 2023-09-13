У москві жінка звинуватила у "дискредитації" армії чоловіка, який просив милостиню у військовій формі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У москві жінка викликала поліцію на чоловіка в військовій формі і без ноги, який попросив у неї милостиню в метро. На її думку, він не може бути російським військовим та його дії можуть дискредитувати армію окупантів, повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Відомо, що чоловік у військовій формі і без ноги підійшов до жінки на зупинці метро і попросив у неї милостині. Жінка відмовила йому та потім звернулася до поліції.
Жителька москви вважає, що чоловік не може бути учасником війни в Україні, оскільки росія допомагає тим, хто повернувся з війни. Вона зазначила, що чоловік – шахрай, який намагається нажитися на людях, які співчувають жертвам війни. Також такі дії чоловіка, на її думку, можуть дискредитувати російську армію.
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