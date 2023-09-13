В москве женщина обвинила в "дискредитации" армии мужчину, который просил милостыню в военной форме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В москве женщина вызвала полицию на мужчину в военной форме и без ноги, который попросил у нее милостыню в метро. По ее мнению, он не может быть российским военным и его действия могут дискредитировать армию оккупантов, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Известно, что мужчина в военной форме и без ноги подошел к женщине на остановке метро и попросил у нее милостыню. Женщина отказала ему и затем обратилась в полицию.
Жительница москвы считает, что мужчина не может быть участником войны в Украине, поскольку россия помогает тем, кто вернулся с войны. Она отметила, что мужчина – мошенник, который пытается нажиться на людях, которые сочувствуют жертвам войны. Также такие действия мужчины, по ее мнению, могут дискредитировать российскую армию.
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