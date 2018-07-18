У Москві затримали двох осіб, які роздавали листівки про Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Москві на Чистопрудному бульварі затримали співробітницю штабу Дмитра Гудкова Аліну Даніліну і екс-кандидата в муніципальні депутати по району Орехово-Борисово Михайла Крівдюка за роздачу листівок про режисера Олега Сенцова, який 66-й день тримає голодування в колонії. Про це пише ОВД-Инфо із посиланням на співробітницю штабу Гудкова, передає УНН.
Як пише видання, співробітники поліції не говорять, куди повезуть затриманих.
“Покатаємо по Москві”, — передає слова поліцейських співробітниця штабу.
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За словами дівчини, яку цитує видання, на питання про підстави затримання співробітники відповідають: “Звідки ми знаємо, що ви роздаєте? Пояснимо потім”.
За останніми даними, затриманих пересадили з автозаку в поліцейську машину і повезли до відділу поліції Басманного району.
Як повідомляв УНН, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.