В Москве задержали двух человек, которые раздавали листовки о Сенцове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Москве на Чистопрудном бульваре задержали сотрудницу штаба Дмитрия Гудкова Алину Данилину и экс-кандидата в муниципальные депутаты по району Орехово-Борисово Михаила Кривдюка за раздачу листовок о режиссере Олеге Сенцове, который 66-й день держит голодовку в колонии. Об этом пишет ОВД-Инфо со ссылкой на сотрудницу штаба Гудкова, передает УНН.
Как пишет издание, сотрудники полиции не говорят, куда повезут задержанных.
"Покатаем по Москве", - передает слова полицейских сотрудница штаба.
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По словам девушки, которую цитирует издание, на вопрос об основаниях задержания сотрудники отвечают: "Откуда мы знаем, что вы раздаете? Поясним потом".
По последним данным, задержанных пересадили из автозака в полицейскую машину и увезли в отдел полиции Басманного района.
Как сообщал УНН, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.