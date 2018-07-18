В Москве задержали двух человек, которые раздавали листовки о Сенцове

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40845 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102869 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124836 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132320 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169300 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153444 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141168 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181427 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

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В Москве задержали двух человек, которые раздавали листовки о Сенцове

В Москве задержали двух человек, которые раздавали листовки о Сенцове

Киев  •  УНН

 • 10719 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Москве на Чистопрудном бульваре задержали сотрудницу штаба Дмитрия Гудкова Алину Данилину и экс-кандидата в муниципальные депутаты по району Орехово-Борисово Михаила Кривдюка за раздачу листовок о режиссере Олеге Сенцове, который 66-й день держит голодовку в колонии. Об этом пишет ОВД-Инфо со ссылкой на сотрудницу штаба Гудкова, передает УНН.

Как пишет издание, сотрудники полиции не говорят, куда повезут задержанных.

"Покатаем по Москве", - передает слова полицейских сотрудница штаба.

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По словам девушки, которую цитирует издание, на вопрос об основаниях задержания сотрудники отвечают: "Откуда мы знаем, что вы раздаете? Поясним потом".

По последним данным, задержанных пересадили из автозака в полицейскую машину и увезли в отдел полиции Басманного района.

Как сообщал УНН, мать украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.

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