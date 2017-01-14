У Москві затримали більше 10 осіб під час зборів на підтримку політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Москві біля пам'ятника Грибоєдова поруч зі станцією метро «Чистые пруды» почалися затримання на народномих зборах, повідомляє УНН із посиланням на "Газета.Ru".
За словами очевидців, яких цитує видання, поліція грубо затримує людей, присутніх на заході.
У даний час, за даними ЗМІ, затримані Марк Гальперін, Олександр Макаров, Юрій Горський, Володимир Заліщак, Роман Ковальов і ще кілька осіб, серед яких, як стверджується, можуть бути провокатори із прокремлівських організацій.
Один із учасників акції, Володимир Заліщак, написав у своєму Twitter, що затримано не менше 12 осіб.
Головні теми народних зборів - вимога узгодити перший антикризовий мітинг і підтримка політичних в'язнів, у тому числі Ільдара Дадіна.
Як відзначає видання, захід не був узгоджений з міською владою.
Нагадаємо, І.Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.