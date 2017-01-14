В Москве задержали более 10 человек во время собрания в поддержку политзаключенных

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. В Москве у памятника Грибоедову рядом со станцией метро "Чистые пруды" начались задержания на народном собрании, сообщает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".

По словам очевидцев, которых цитирует издание, полиция грубо задерживает людей, присутствующих на мероприятии.

В настоящее время, по данным СМИ, задержаны Марк Гальперин, Александр Макаров, Юрий Горский, Владимир Залищак, Роман Ковалев и еще несколько человек, среди которых, как утверждается, могут быть провокаторы из прокремлевских организаций.

Один из участников акции, Владимир Залищак, написал в своем Twitter, что задержаны не менее 12 человек.

Главные темы народного собрания - требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.

Как отмечает издание, мероприятие не было согласовано с городскими властями.

Напомним, И.Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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