У Москві трагічно загинув 20-річний екс-чемпіон Росії з шахів

"Молодий чоловік впав з 12-го поверху, за попередніми даними, перелазячи на балкон сусідньої квартири. Інцидент стався в будинку 16, корп. 1 на П'ятницькому шосе напередодні о 23:30 за московським часом. На місці події працює слідчо-оперативна група, обставини події встановлюються ", - йдеться у повідомленні.

Ю.Єлісєєв був чемпіоном світу серед кадетів 2012 року, а у 2013 отримав титул гросмейстера. Він посідав 212 місце в світовому рейтингу Міжнародної шахової федерації.