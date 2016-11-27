В Москве трагически погиб 20-летний экс-чемпион России по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Москве 20-летний бывший чемпион России по шахматам Юрий Елисеев погиб в результате падения с балкона своей квартиры на 12-м этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей, передает УНН.
"Молодой человек упал с 12-го этажа, по предварительным данным, перелезая на балкон соседней квартиры. Инцидент произошел в доме 16, корп. 1 на Пятницком шоссе накануне в 23:30 по московскому времени. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ю.Елисеев был чемпионом мира среди кадетов 2012 года, а в 2013 получил титул гроссмейстера. Он занимал 212 место в мировом рейтинге Международной шахматной федерации.