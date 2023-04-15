У москві скасували першотравневу ходу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У столиці рф не проводитимуть святкову ходу і мітинги до 1 травня. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на віцепрезидента федерації профспілок росії Олександра Шершукова, пише УНН.
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"У столиці не буде ходи і мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів", - сказав він.
З його слів, федерація профспілок рф рекомендує цього року не проводити мітинги та ходи, присвячені 1 травня. Він обґрунтував це "вищим рівнем терористичної небезпеки" на тлі війни рф проти України.
Нагадаємо
Керівники кількох регіонів рф, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про відміну зазвичай гучних військових парадів на 9 травня.
Аналітики кажуть, путін скасував паради на 9 травня через нестачу танків.