В москве отменили первомайское шествие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В столице рф не будут проводить праздничное шествие и митинги к 1 мая. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на вице-президента федерации профсоюзов россии Александра Шершукова, пишет УНН.
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"В столице не будет шествия и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", - сказал он.
По его словам, федерация профсоюзов рф рекомендует в этом году не проводить митинги и шествия, посвященные 1 мая. Он обосновал это "более высоким уровнем террористической опасности" на фоне войны рф против Украины.
Дополнение
Руководители нескольких регионов рф, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов на 9 мая.
Аналитики говорят, путин отменил парады на 9 мая из-за нехватки танков.