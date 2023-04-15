В москве отменили первомайское шествие

Детали

"В столице не будет шествия и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", - сказал он.

По его словам, федерация профсоюзов рф рекомендует в этом году не проводить митинги и шествия, посвященные 1 мая. Он обосновал это "более высоким уровнем террористической опасности" на фоне войны рф против Украины.

Дополнение

Руководители нескольких регионов рф, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов на 9 мая.

Аналитики говорят, путин отменил парады на 9 мая из-за нехватки танков.