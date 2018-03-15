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У Москві розпочалося прощання з Табаковим

У Москві розпочалося прощання з Табаковим

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Прощання з російським артистом Олегом Табаковим почалося о 9:00 за київським часом у російській столиці в Московському художньому театрі (МХТ) імені Чехова, яким він керував протягом років. Про це йдеться в повідомленні на сайті театру, передає УНН.

Людей віддати данину пам'яті Олегу Табакову, дуже багато - від школярів до пенсіонерів, мами з дітками. Черга розтяглася аж до метро Охотний Ряд, повідомив у соцмережі користувач Кирило Карпов.

Труну з тілом актора встановили на сцені, яка заповнена квітами і вінками. У залі - родичі і багато колег, друзі артиста. Працює багато преси. 

Приїхали багато зірок сцени і театру, зокрема - Михайло Боярський.

Також Кирило Карпов повідомив, що до МХТ стягнули багато поліції, а також співробітників московського ОМОН. 

Громадянська панахида, на якій слова про О.Табакова зможуть сказати його колеги і чиновники, розпочнеться о 13:00 за київським часом і триватиме до 14:00.

Поховають артиста в четвер на Центральній алеї Новодівичого кладовища, поруч з могилами російських артистів Леоніда Бронєвого і Володимира Зельдіна, а також художника Іллі Глазунова.

Нагадаємо, 12 березня у віці 82 років помер актор і режисер Олег Табаков.

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