В Москве началось прощание с Табаковым

КИЕВ. 15 марта. УНН. Прощание с российским артистом Олегом Табаковым началось в 9:00 по киевскому времени в российской столице в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, которым он руководил в течение лет. Об этом говорится в сообщении на сайте театра, передает УНН.