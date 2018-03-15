В Москве началось прощание с Табаковым
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Прощание с российским артистом Олегом Табаковым началось в 9:00 по киевскому времени в российской столице в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, которым он руководил в течение лет. Об этом говорится в сообщении на сайте театра, передает УНН.
Людей отдать дань памяти Олегу Табакову, очень много - от школьников до пенсионеров, мамы с детьми. Очередь растянулась до метро Охотный Ряд, сообщил в соцсети пользователь Кирилл Карпов.
Гроб с телом актера установили на сцене, заполненной цветами и венками. В зале - родственники и многие коллеги, друзья артиста. Работает много прессы.
Приехали многие звезды сцены и театра, в частности - Михаил Боярский.
Также Кирилл Карпов сообщил, что к МХТ стянули много полиции, а также сотрудников московского ОМОН.
Гражданская панихида, на которой слова об О.Табакове смогут сказать его коллеги и чиновники, начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится до 14:00.
Похоронят артиста в четверг на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами русских артистов Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.
Напомним, 12 марта в возрасте 82 лет умер актер и режиссер Олег Табаков.