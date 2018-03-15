В Москве началось прощание с Табаковым

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25116 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39862 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44805 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94060 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87287 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103148 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110126 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116925 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122256 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Москве началось прощание с Табаковым

В Москве началось прощание с Табаковым

Киев  •  УНН

 • 19705 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Прощание с российским артистом Олегом Табаковым началось в 9:00 по киевскому времени в российской столице в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, которым он руководил в течение лет. Об этом говорится в сообщении на сайте театра, передает УНН.

Людей отдать дань памяти Олегу Табакову, очень много - от школьников до пенсионеров, мамы с детьми. Очередь растянулась до метро Охотный Ряд, сообщил в соцсети пользователь Кирилл Карпов.

Гроб с телом актера установили на сцене, заполненной цветами и венками. В зале - родственники и многие коллеги, друзья артиста. Работает много прессы.

Приехали многие звезды сцены и театра, в частности - Михаил Боярский.

Также Кирилл Карпов сообщил, что к МХТ стянули много полиции, а также сотрудников московского ОМОН.

Гражданская панихида, на которой слова об О.Табакове смогут сказать его коллеги и чиновники, начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится до 14:00.

Похоронят артиста в четверг на Центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с могилами русских артистов Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова.

Напомним, 12 марта в возрасте 82 лет умер актер и режиссер Олег Табаков.

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