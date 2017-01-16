У Москві попрощалися із загиблою в авіакатастрофі “Доктором Лізою”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Москві пройшло прощання із директором організації “Справедлива допомога” Єлизаветою Глінкою, яка загинула внаслідок катастрофи літака Ту-154 над Чорним морем, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Зазначається, що прощання відбулося в Успенському храмі Новодівичого монастиря в Москві.
Похорони пройдуть на Новодівичому кладовищі після відспівування.
Повідомляється, що попрощатися з “Доктором Лізою” прийшли близькі, друзі, співробітники фонду “Справедлива допомога”, колеги з президентської Ради з прав людини (РПЛ), а також перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова ЦВК Росії Елла Памфілова, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, московський омбудсмен Тетяна Потяева, уповноважений з прав дитини при президенті РФ Анна Кузнецова, керівник фонду допомоги хоспісу “Віра” Нюта Федермессер.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”.
Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.
Як повідомляв УНН, у телецентрі “Останкіно” сьогодні попрощалися із загиблими у катастрофі Ту-154 журналістами.