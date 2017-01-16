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В Москве простились с погибшей в авиакатастрофе "Доктором Лизой"

В Москве простились с погибшей в авиакатастрофе "Доктором Лизой"

Киев • УНН

 • 8939 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Москве прошло прощание с директором организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, которая погибла в результате катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что прощание состоялось в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище после отпевания.

Сообщается, что попрощаться с "Доктором Лизой" пришли близкие, друзья, сотрудники фонда "Справедливая помощь", коллеги из президентского Совета по правам человека (СПЧ), а также первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ЦИК России Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, московский омбудсмен Татьяна Потяева, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, руководитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза".

Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.

Как сообщал УНН, в телецентре "Останкино" сегодня простились с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами.

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