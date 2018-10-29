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У Москві поховали актора Караченцова

У Москві поховали актора Караченцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Радянський і російський актор Микола Караченцов похований в понеділок на Троєкурівському кладовищі в Москві, передає УНН з посиланням на ТАСС.

На останнє прощання прийшли близькі, колеги, друзі та шанувальники артиста.

Могила артиста розташована поряд з місцем поховання радянського космонавта Георгія Гречка і заслуженої артистки РФ Марини Голуб.

Прощання з Н.Караченцовим пройшло в театрі "Ленком".

Церемонія відспівування Н.Караченцова відбулась у московському храмі Воскресіння Словущого.

Нагадаємо, 26 жовтня в Москві помер актор Микола Караченцов, за день до свого 74-річчя.

Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Людина з бульвару Капуцинів" і багато інших. Всього в послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.

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