У Москві поховали актора Караченцова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Радянський і російський актор Микола Караченцов похований в понеділок на Троєкурівському кладовищі в Москві, передає УНН з посиланням на ТАСС.
На останнє прощання прийшли близькі, колеги, друзі та шанувальники артиста.
Могила артиста розташована поряд з місцем поховання радянського космонавта Георгія Гречка і заслуженої артистки РФ Марини Голуб.
Прощання з Н.Караченцовим пройшло в театрі "Ленком".
Церемонія відспівування Н.Караченцова відбулась у московському храмі Воскресіння Словущого.
Нагадаємо, 26 жовтня в Москві помер актор Микола Караченцов, за день до свого 74-річчя.
Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Людина з бульвару Капуцинів" і багато інших. Всього в послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.