В Москве похоронили актера Караченцова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Советский и российский актер Николай Караченцов похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
На последнее прощание пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники артиста.
Могила артиста расположена рядом с местом захоронения советского космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки РФ Марины Голуб.
Прощание с Н.Караченцовым прошло в театре "Ленком".
Церемония отпевания Н.Караченцова прошла в московском храме Воскресения Словущего.
Напомним, 26 октября в Москве скончался актер Николай Караченцов, за день до своего 74-летия.
Популярность актер получил благодаря ролям в таких картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино.